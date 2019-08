In Fast & Furious piano cottura italiano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 8 AGO - Il prodotto 'Nikola Tesla' di Elica sbarca sul grande schermo e conquista Hollywood.

L'innovativo piano cottura con cappa integrata della multinazionale di Fabriano (Ancona), leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti, è infatti utilizzato dal notissimo attore Jason Statham per prepararsi la prima colazione in una scena dello spin off della fortunatissima saga di Fast & Furious, Hobbs & Shaw.

Il presidente di Elica, Francesco Casoli, ha subito postato i secondi del film, nelle sale cinematografiche italiane ufficialmente da oggi, sulla propria pagina Facebook: "Fast and Furious 2019 solo con Nikola Tesla Elica! Film Grande!".

Un eccezionale veicolo di promozione che sarà visto da milioni di appassionati.

Nikola Tesla è uno dei prodotti più fortunati di Elica. Si è aggiudicato infatti il XXV Premio Compasso d'Oro ADI, il riconoscimento assegnato dall'Associazione per il disegno industriale con l'obiettivo di premiare e valorizzare la qualità del design italiano. (ANSA).