Musicultura, Noa nella città di Leopardi

(ANSA) - RECANATI (MACERATA), 7 AGO - Dopo le leggende di Solomon Burke, Joan Baez, Graham Nash degli anni scorsi, quest'anno è Noa l'attesa ospite internazionale di 'Lunaria', la rassegna estiva di Musicultura dove la parola e la poesia incontrano la musica sotto il cielo stellato di Recanati.

L'appuntamento aperto al pubblico è per domani sera, giovedì 8 agosto, alle 21.30 in Piazza Leopardi.

Cresciuta artisticamente con Pat Metheny e Quincy Jones, Noa ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Stewie Wonder e Sting. Cresciuta tra Yemen, Israele e Stati Uniti, Achinoam Nini in arte Noa, è cantautrice, poeta, compositrice, percussionista, madre di tre bambini e convinta ed importante sostenitrice, nel suo Paese e nel mondo, delle ragioni del dialogo e della pace.

Ideata dall'associazione Musicultura, sostenuta dal Comune di Recanati e con la collaborazione di Amat, Lunaria caratterizza da oltre venti anni le estati della cittadina di Leopardi.

