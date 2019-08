ViteNeiVicoli, nuovo festival del vino

(ANSA) - RIPATRANSONE (ASCOLI PICENO), 6 AGO - Ripatransone, borgo nella provincia di Ascoli Piceno nelle Marche, celebra la sua spiccata vocazione enogastronomica con ViteNeiVicoli, il nuovo festival che mira a valorizzare la viticoltura ripana e la tradizione culinaria locale.

La kermesse si svolgerà da oggi fino a giovedì 8 agosto nel Centro Storico del "Belvedere del Piceno" con un format che prevede la possibilità di assaggiare i migliori vini prodotti nel territorio comunale, in abbinamento ai piatti tipici.

L'esperienza sarà quella di un'autentica passeggiata nel cuore del Borgo, in cui tre distinti cluster esalteranno le qualità dei prodotti autoctoni: Vini Pecorino e Falerio uniti al Ciavarro, tipicità della gastronomia ripana, e a salumi e formaggi del territorio, i rossi abbinati al Maccheroncino all'uovo e i vini Passerina al fritto misto all'Ascolana. Una quarta location, il Cluster Divulgativo, sarà il luogo in cui si svolgeranno autentiche sessioni di degustazione guidate dall'esperienza e dalla professionalità di Piceno Sommelier, l'associazione presieduta da Francesco Felix che riunisce numerosi sommelier del territorio.

"Ripatransone rappresenta il cuore nevralgico del Piceno, non solo da un punto di vista geografico ma anche in termini di enogastronomia", le parole dell'assessore ai Prodotti tipici, Leonardo Perozzi.

"La città è la culla della produzione vitivinicola regionale. Il suo territorio è quello maggiormente vitato delle Marche, ovvero coltivato a vite, e la numerosità delle cantine che hanno sede nella Città rappresenta un record dall'alto valore simbolico", afferma l'assessore all'Agricoltura, Alessandro Ricci.