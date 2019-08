Summer Jamboree, folla all'Hawaiian Party

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 6 AGO - L'Hawaiian Party, la grande festa hawaiiana sulla spiaggia di Senigallia nell'ambito del festival Summer Jamboree, continua a mietere successi. Oltre 5mila le persone che hanno affollato il lungomare di ponente per uno show fino a tarda notte condito da corone di fiori, camicie a tema, vestiti da marinaio. Sul palco si sono esibiti prima i Belli di Waikiki in un'originale formazione con il contrabbassista originale del gruppo, Tropicana Joe arrivato da Austin, Texas; a seguire dagli Stati Uniti sono arrivati in esclusiva italiana i Los Lobos che hanno chiuso il loro show con il successo più noto "La Bamba". Tra gli ospiti anche Dj Ringo prima del live di chiusura dell'Hawaiian Party, quello di Greg & Max Paiella accompagnati dalla band del Summer Jamboree, The Jolly Rockers. Applausi a non finire per un concerto definito da molti "da annali" che caratterizza l'edizione numero 20 del festival sulla musica e cultura dell'America anni '40 e '50.

