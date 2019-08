Serie B: Balata, siamo Lega sostenibile

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 6 AGO - "Siamo una Lega sostenibile, siamo una Lega responsabile. Per noi è fondamentale vivere il nostro calcio con le società alle quali chiediamo vicinanza, come chiediamo alle amministrazioni e alla gente di stare vicino ai dirigenti, ai tecnici e ai giocatori della propria squadra".

Così il presidente della Lega Serie B di calcio Mauro Balata intervenendo ad Ascoli Piceno per la cerimonia di presentazione del calendario del prossimo campionato, alla presenza di dirigenti e rappresentanti delle 20 società. Prima della cerimonia, Balata ha incontrato tecnici e capitani e soprattutto gli arbitri con alla testa il designatore Emidio Morganti, per altro ascolano. Balata ha aggiunto che "il calcio è uno strumento che può portare molto alle comunità, muove l'economia, è una sorta di moltiplicatore e noi cerchiamo di fare tutto nel modo migliore. Chi fa calcio in serie B va incontro a tanti sacrifici ma è importante che abbiamo tutti una funzione importante anche per la crescita della società civile".