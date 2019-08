Cavalcata Assunta, vittoria di famiglia

(ANSA) - FERMO, 6 AGO - Renato e Alessandro Montagnoli: padre e figlio, coppia di arcieri imbattibile. Per il terzo anno consecutivo la Contrada San Martino (di cui Renato è anche il priore) si aggiudica la gara del Tiro per l'Astore. Lunedì, di fronte alla Cattedrale di Fermo, le dieci contrade si sono sfidate a colpi di frecce, sotto la supervisione del giudice Daniele Di Valerio, per una serata condotta da Federico Orsini e Roberto Capancioni del gruppo Giochi e Attività Promozionali. Ad assistere alla gara anche il sindaco e presidente della Cavalcata dell'Assunta Paolo Calcinaro, l'assessore Alberto Maria Scarfini e i vice presidenti Orlando Ramini e Andrea Monteriù.

Arrivano dunque a cinque le vittorie al Tiro per l'Astore per San Martino, contrada che vede nel suo albo d'oro anche due corse al Palio vinte. Domani ultima serata di Hostarie in piazza del Popolo, che lasceranno spazio, il 9 agosto alle 21.30, all'esibizione degli sbandieratori della Cernita e delle contrade "Bandiere al vento". (ANSA).