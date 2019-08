Serie B: domani cerimonia dei calendari

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Prende il via ufficialmente domani alle 20 la stagione ufficiale della Serie B 2019/2020, con la presentazione del calendario nel Chiostro di San Francesco di Ascoli. È il 90/o compleanno della Serie B (ma la 88/a edizione del campionato per le stagioni 1943/44 e 1944/45 mai disputate) e l'anniversario sarà celebrato da un un logo speciale, mentre nel corso della cerimonia saranno presentati anche il nuovo pallone ufficiale Kappa e i progetti sociali, fiore all' occhiello per il presidente, Mauro Balata, e la Lega B. Il campionato parte sabato 24 agosto, con un anticipo venerdì 23, e si chiude giovedì 14 maggio 2020. Prevede quattro turni infrasettimanali: martedì 24 settembre, martedì 29 ottobre, martedì 3 marzo, martedì 21 aprile. Si gioca a Pasquetta, lunedì 13 aprile. Confermato il format natalizio: dopo il 21 dicembre si scende in campo per il boxing day, il 26 dicembre, e domenica 29 dicembre, mentre la sosta invernale è prevista dal 30 dicembre al 18 gennaio.