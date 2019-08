Classifica Wta: Giorgi guadagna 10 posti

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Balzo in avanti di dieci posizioni per Camila Giorgi nella classifica pubblicata oggi dalla WTA: la 27enne marchigiana, finalista a Washington, risale al numero 52 ed è sempre la prima delle azzurre, unica peraltro nella top 100. Non cambia la top 10, con il primo gradino podio occupato sempre dall'australiana Ashleigh Barty, seguita dalla giapponese Naomi Osaka e dalla ceca Karolina Pliskova, mentre Serena Williams cede la nona posizione alla bielorussa Aryna Sabalenka e si piazza al n.10.