Acquaroli: FdI punta a presidenza Marche

(ANSA) - ANCONA, 5 AGO - "Fratelli d'Italia punta al governo delle Marche e ad esprimere la presidenza della nostra Regione.

Abbiamo l'ambizione di dire che c'è una classe dirigente che è preparata per questa sfida". Lo ha annunciato oggi ad Ancona il deputato di FdI Francesco Acquaroli, nel corso dell'incontro tenuto in piazza Cavour dal titolo 'Una grande coalizione per cambiare le Marche'.

"Per la prima volta, come dimostrato dalle ultime elezioni europee, il centrodestra è maggioritario nella nostra regione" ha sottolineato Carlo Ciccioli, portavoce regionale del partito di Giorgia Meloni, introducendo i lavori.