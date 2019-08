Castelferretti, tentata rapina alle Poste

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 3 AGO - Tentato furto, nella notte, all'ufficio postale di Castelferretti (Falconara Marittima), dove i malviventi hanno fatto saltare in aria il bancomat non riuscendo però ad accedere alla cassaforte collegata. I ladri hanno quindi provato a forzare l'ingresso principale dell'ufficio, prendendo a picconate la porta in vetro, fallendo anche in questo caso. Anche perché, cinque minuti dopo l'allarme, sono giunte sul posto una pattuglia della Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima e una pattuglia del radiomobile CC di Ancona.

I banditi sono fuggiti a bordo di uno scooter. I militari stanno già visionando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. (ANSA).