RisorgiMarche:Ceriscioli, grazie Marcorè

(ANSA) - ANCONA, 2 AGO - "Un appuntamento che ritorna, conquistando, anno dopo anno, sempre nuovi affezionati.

Ringraziamo Neri Marcorè e tutti gli artisti che hanno prestato la loro opera a questo territorio devastato dal sisma. Grazie a loro continuiamo a vivere l'esperienza di RisorgiMarche che stimola tutti a fare sempre meglio e di più per le comunità terremotate". È quanto affermato dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, che ha partecipato, insieme alla vicepresidente Anna Casini, al concerto odierno di Arisa, organizzato a Spelonga di Arquata del Tronto. L'esibizione ha aperto anche il programma della "Festa Bella": evento spelongano triennale del mese di agosto, interrotto nel 2016 dal terremoto.

"La terza edizione di RisorgiMarche non poteva non toccare la realtà simbolo di quel sisma - ha detto Ceriscioli - Musica e concerti sicuramente non bastano per ripartire. Ma senza questi momenti rischieremmo di perdere di vista la meta per la quale stiamo lavorando: la rinascita di queste comunità".