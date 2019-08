Droga,telecamere davanti a scuole Pesaro

(ANSA) - PESARO, 2 AGO - "Abbiamo sviluppato un progetto di videosorveglianza davanti agli istituti superiori per combattere e prevenire il tema dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le scuole interessate sono Mengaroni, Mamiani e Campus scolastico".

Lo rende noto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che, con il prefetto Vittorio Lapolla, in mattinata ha siglato il protocollo 'scuole sicure' in prefettura. L'accordo assegna al Comune un contributo di oltre 42mila euro, le telecamere arriveranno nei prossimi mesi.

"Si tratta - spiega il sindaco - di una collaborazione concreta tra ministero dell'Interno, prefettura e Comuni. Del resto la sicurezza è una competenza statale, ma il Comune può dare una mano in particolare su illuminazione e telecamere. Noi continueremo con l'impegno: stiamo ultimando il rinnovo complessivo dell'illuminazione pubblica, che ha già dato un contributo rilevante in questo senso, oltre che in termini di risparmio energetico", conclude Ricci sottolineando "la grande collaborazione della polizia locale".