Ematologia Torrette, nuova sala d'attesa

(ANSA) - ANCONA, 31 LUG - Una sala blu con poltroncine rosa confortevole e ospitale a disposizione dei pazienti e dei familiari che li assistono: "E' questa la sanità accogliente, gentile e di qualità che siamo in grado di offrire grazie all'impegno di tutti". Così il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, all'inaugurazione di questa mattina a Torrette della nuova sala d'attesa "Goffredo Montevecchi" del Day Hospital della Clinica di Ematologia e dei nuovi spazi dedicati alla Criobanca e al Laboratorio di manipolazione di cellule staminali, collegata all'attività di trapianto di Cellule Staminali, eccellenza dell'ematologia anconetana.

"Una struttura pensata per le persone - ha aggiunto il presidente - di grandissima qualità sotto il profilo scientifico tecnologico, per i professionisti che ci lavorano, per il rapporto fondamentale che ha con l'università, dove si aggiunge una grandissima attenzione ai pazienti e ai loro familiari costretti a lunghe attese determinate dalla complessità delle terapie erogate".