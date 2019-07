Tartaruga nidifica spiaggia Pesaro

Una tartaruga Caretta Caretta ha nidificato a Baia Flaminia a Pesaro. Sergio Pari, presidente della Fondazione Cetacea. parla di "un straordinario: questa notte una tartaruga Caretta Caretta si è avvicinata alla battigia di Baia Flaminia e ha deposto le uova. Capita raramente, è stata una magnifica sorpresa. Evidentemente si è sentita sicura, è dal punto di vista ambientale, un evento unico". Si trova nella spiaggia libera dopo lo stabilimento dei vigili del fuoco, davanti all'hotel Flaminio. L'area è recintata. L'assessore Heidi Morotti sta predisponendo insieme all'ufficio Ambiente un'ordinanza di interdizione della zona transennata, per 60 giorni. L'obiettivo è non interferire con la nascita delle piccole tartarughe. Ci si può avvicinare ma non oltrepassando le limitazioni. "Ora noi tutti dobbiamo fare in modo - aggiunge Pari- che ci sia una percezione di sicurezza perché si inneschi un processo che porti le tartarughe a tornare La tartaruga è probabilmente nata 30-40 anni fa a Pesaro e si è ricordata".