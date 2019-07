Sale il fatturato del gelato italiano

(ANSA) - ANCONA, 29 LUG - Tre miliardi di euro di fatturato complessivo: è l'obiettivo ragionevolmente raggiungibile nel 2019 per il giro d'affari del gelato artigianale italiano. A stimarlo un'indagine di Cna Agroalimentare condotta tra gli iscritti alla Confederazione. Il fatturato mondiale del gelato artigianale è di circa 17 miliardi di euro. Centomila sono le gelaterie specializzate aperte da un capo all'altro del pianeta.

L'Europa continua a primeggiare in questo settore con nove miliardi di giro d'affari e l'Italia è in cima al podio, con circa 10mila gelaterie specializzate. Dando uno sguardo alla situazione nella provincia di Ancona, Cna Ancona rileva 188 gelaterie (tra produzione e vendita), con un totale di 767 addetti. La crescita in valore di questo mercato, secondo Cna, viaggia ormai a un ritmo del 10% annuo.

