Falconara, si allarga famiglia gibboni

(ANSA) - FALCONARA (ANCONA), 26 LUG - Si allarga la famiglia dei gibboni dalle mani bianche ospite del Parco Zoo Falconara.

Mamma Nonouse e papà Cheeky hanno dato alla luce il loro quinto figlio. Accudito amorevolmente da entrambi i genitori, il cucciolo, di cui non si conosce ancora il sesso, sta trascorrendo i suoi primi giorni di vita coccolato dalla mamma, che lo tiene stretto a sé, al riparo da occhi indiscreti e attaccato al petto per offrirgli calore e nutrizione. Il baby gibbone non ha ancora un nome e a sceglierlo sarà il popolo del web: una volta stabilito se sia maschio o femmina, il Parco Zoo Falconara lancerà il contest sulla sua pagina Facebook. Attualmente Nonouse e Cheeky, che formano una coppia molto affiatata, vivono nel reparto loro dedicato insieme al quartogenito Kiri, che ha appena compiuto due anni e mezzo.

Il gibbone è la più piccola scimmia antropomorfa, priva di coda e in grado di camminare in posizione quasi eretta.