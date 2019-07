Sequestrati 350 kg di cozze ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 25 LUG - I militari della Guardia Costiera di Ancona hanno intercettato ieri un'imbarcazione nel tratto di mare vicino al pontile della raffineria Api di Ancona, zona interdetta alla navigazione e alla pesca, intenta alla pesca di militi - tipo cozze (Mytilus galloprovincialis), con a bordo già circa 350 chilogrammi di prodotto ittico. Il comandante è stato multato con una sanzione di duemila euro per pescare mitili in zona vietata. Il prodotto ittico, rivelatosi vivo e vitale ma non commestibile, è stato rigettato in mare dagli uomini della Guardia Costiera. (ANSA).