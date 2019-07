Quadrilatero: slitta apertura tratto Fossato di Vico

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 25 LUG - Slitta a ottobre l'apertura del tratto Cancelli-Fossato di Vico, relativo al maxi-lotto n. 2 del progetto Quadrilatero, cantiere di Fabriano (Ancona), raddoppio della SS 76. Manca l'ufficialità, ma durante l'incontro fra Astaldi e le parti sociali in via ufficiosa si è affermato che vi è un ritardo accumulato nei lavori sempre a causa dei problemi finanziari del Contraente generale che determinerà il sicuro slittamento del completamento di questo tratto previsto, in origine, entro fine luglio. Se ne riparlerà, invece, fra tre mesi. Di conseguenza è probabile che a cascata anche la primavera 2020 diventi più semplicemente l'estate 2020 per l'ultimazione lavori definitiva. Questo quanto emerso dall'assemblea fra sindacati e lavoratori svoltasi oggi a Fabriano.

Dal punto di vista finanziario si attende ancora la proposta vincolante per l'ingresso in Astaldi da parte di Cassa Depositi e Prestiti, mentre è già sul tavolo dei giudici quella di Salini-Impregilo. Pare che la Cdp possa presentarla entro la fine di questo mese. Nei cantieri di Fabriano attualmente lavorano 90 operai indiretti e circa un centinaio indiretti dei sub-appaltatori. Si lavora su due turni, 16 ore, per le lavorazioni all'interno delle gallerie. Mentre per le restanti opere, si lavora su un unico turno, 8 ore. È previsto lo stop completo del cantiere nella settimana di Ferragosto, dal 10 al 18 agosto. (ANSA).