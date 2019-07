Fumo negli uffici della Regione Marche

(ANSA) - ANCONA, 25 LUG - Un allarme incendio è scattato intorno alle 13.30 a Palazzo delle Marche, in piazza Cavour ad Ancona, dove ci sono gli uffici del Consiglio regionale. I dipendenti sono stati evacuati a causa del fumo che ha invaso alcune stanze. Sul posto ci sono due mezzi dei vigili del fuoco che stanno ancora operando.

Secondo quanto si apprende, il principio di incendio si è sviluppato al piano terra dello stabile, ma per motivi di sicurezza tutti i dipendenti della Regione sono stati fatti uscire in piazza Cavour. La situazione è ora sotto controllo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e e gli stessi impiegati sono già rientrati al lavoro, circa un'ora dopo l'allarme.