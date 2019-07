Bobo Summer Cup a S.Benedetto del Tronto

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 25 LUG - Sul litorale di San Benedetto del Tronto è in arrivo la Bobo Summer Cup, la manifestazione sportiva a scopo benefico che dal 26 al 28 luglio si svolgerà in un'arena di 1.500 posti circa, appositamente allestita dal Comune, in viale delle Tamerici nell'area dell'ex-galoppatoio.

L'evento organizzato da "Bobo" Vieri quest'anno sarà anche l'occasione per molti giovani aspiranti DJ di seguire le orme dell'ex calciatore nella sua nuova veste di artista.

Dopo il successo del tour invernale di 'DJ Bobo' nei club e nelle discoteche italiane, Pioneer DJ accompagnerà il 'bomber' in ogni tappa del suo torneo di footvolley. In ogni tappa si terrà 'DJ Summer Contest', una competizione tra 5 dj emergenti che si esibiranno a turno con set di 15 minuti. (ANSA).