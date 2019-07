Ancona, 32 mila passeggeri nel weekend

(ANSA) - ANCONA, 25 LUG - Sarà un fine settimana da 32 mila passeggeri in sbarco e in imbarco nel porto di Ancona da domani, venerdì 26 luglio, a domenica 28 luglio. Domani alle 10, puntuale come ogni venerdì, attraccherà al terminal crociere Msc Sinfonia in arrivo da Dubrovnik, in Croazia. La nave ripartirà alle 18 per Venezia dopo una lunga giornata ad Ancona per i suoi 2.500 passeggeri, fra crocieristi e componenti dell'equipaggio. I passeggeri dei traghetti, nell'ultimo fine settimana di luglio, saranno 29.500, con 16 navi in partenza. Le persone in imbarco e sbarco sulle linee di navigazione per la Grecia saranno circa 20.500 con sette traghetti in partenza. Sulla linea per la Croazia saranno 6.500 i passeggeri, con sei traghetti in partenza. Le persone in imbarco e sbarco sulle linee per l'Albania saranno circa 2.500, con tre traghetti in partenza. (ANSA).