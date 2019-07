Ondate di calore, piano per gli anziani

(ANSA) - ANCONA, 24 LUG - Il Centro funzionale della Regione Marche rende noto che per domani e per venerdì 26 luglio è prevista un'allerta 2 per le ondate di calore, con temperature alle 14 di 33 gradi (36 gradi percepiti). Il Comune di Ancona ricorda che è operativo il Progetto Helios proprio sulle ondate di calore, attivo fino al 15 settembre 2019.

Il ruolo di regia compete alla centrale operativa della casa di riposo Benincasa - struttura comunale che gestisce i servizi di telesoccorso e telecontrollo - sia per l'accoglimento delle richieste di trasporto sia di eventuali segnalazioni relative a stati di particolare disagio di anziani.

La centrale operativa del Benincasa (071-206969) avvertirà telefonicamente tutte le utenze e le strutture di sostegno presenti nel proprio database, sollecitando le prime a usare tutte le azioni per prevenire malori e gli altri a tenersi a disposizione per eventuali richieste di intervento sanitario o di semplice accoglienza presso le sale climatizzate. (ANSA).