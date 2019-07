Inchiesta, dg Asur: estraneo ai fatti

(ANSA) - ANCONA, 24 LUG - Alessandro Marini, direttore generale di Asur Marche, "ritiene doveroso ribadire anche pubblicamente la sua piena estraneità ai fatti oggetto dell'indagine in corso presso la Procura della Repubblica di Ancona e di cui la stampa ha riferito nei giorni scorsi". Così in una nota diffusa oggi lo stesso dg Alessandro Marini, che conferma di avere "piena fiducia che gli accertamenti in corso consentiranno di confermare tale estraneità".

Il dg ribadisce infine "la disponibilità a fornire all'autorità giudiziaria i chiarimenti e la leale collaborazione che il suo ruolo istituzionale e le sue personali convinzioni rendono doverosa". Marini fa riferimento all'inchiesta della Gdf di Ancona coordinata dal pm Andrea Laurino in cui sono coinvolte a vario titolo dieci persone.