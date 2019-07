In 600 per 'Invasioni Contemporanee'

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 23 LUG - Seicento partecipanti per i primi tre spettacoli di Invasioni Contemporanee, il progetto ideato da Melting Pro e realizzato dal Comune di Ascoli Piceno insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, per promuovere il sistema turistico dei centri colpiti dal terremoto nella provincia picena. I luoghi del "Cratere" sono stati al centro delle performance per la valorizzazione dei patrimoni identitari e territoriali e per il consolidamento del tessuto sociale delle comunità che vi abitano e la risposta di turisti e residenti non si è fatta attendere. Grande la commozione del pubblico presente alla performance artistica a cura di Cecilia Ventriglia, Guillermo de Cabanyes e Serena Abrami a Montegallo: l'antica campana della chiesa di Santa Maria in Pantano è tornata a battere per la prima volta dopo il terremoto. Issata su una gru, le sue vibrazioni hanno riecheggiato nell'aria grazie ai fratelli Antonio e Antonietta Bocci, i due campanari che l'hanno suonata fino al giorno del terremoto.