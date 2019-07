Hashish e pistola a salve, arrestato

(ANSA) - FERMO, 23 LUG - Un 50enne di origine marocchina, residente a Fermo e nullafacente, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Fermo con l'accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno fatto irruzione nell'abitazione di S.E.K., queste le sue iniziali, e hanno trovato all'interno del garage 160 grammi di hashish, una pistola a salve priva di tappo rosso, (fedele riproduzione di una Beretta 92, arma in dotazione alle forze dell'ordine), 8 cartucce a salve, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

L'uomo, già arrestato il 29 gennaio e il 30 aprile scorsi, è ora ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida da parte del Tribunale di Fermo. (ANSA).