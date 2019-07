Carta servizi per studenti atenei Marche

Una Carta dei servizi degli studenti nel sistema universitario marchigiano che unifica a livello regionale gli strumenti di erogazione per circa 45mila iscritti: si potrà accedere a mense, sconti vari anche su attività culturali, gestire il proprio denaro e farsi accreditare rimborsi, in quanto ha un Iban e un conto collegato come prepagata, e potrà essere utilizzata anche come chiave elettronica per la propria stanza di studentato. L'iniziativa è stata presentata in Regione ad Ancona da tutti i protagonisti: Regione Marche, Erdis (ente regionale diritto allo studio), i quattro atenei regionali, Ubi Banca e alcuni rappresentanti dei consigli studenteschi. Si tratta di un unicum a livello italiano in quanto carta unica regionale. Si tratta di "una chiave virtuale sinonimo di accoglienza e qualità" negli atenei marchigiani, ha osservato Ceriscioli ricordando anche la "scelta di unificare con una riforma il diritto allo studio nelle Marche".