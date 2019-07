Sisma, presentato 3/o Marche InVita

Più di 60 gli appuntamenti previsti, oltre 400 gli artisti coinvolti nella sola prima fase attuativa fino a dicembre 2019, cui si aggiungeranno molti altri appuntamenti nel cratere in un programma che si svilupperà per tutto il 2020 con la collaborazione di 53 associazioni del territorio. Sono cifre della 3/a edizione del progetto "Marche InVita" per rivitalizzare le aree colpite dal sisma con musica, spettacoli, teatro, danza e animazione. Iniziativa promossa e finanziata dall'assessorato regionale alla Cultura con contributo del Mibac, insieme a Consorzio Marche Spettacolo e Amat. Tanti i protagonisti: Giobbe Covatta, Franco Nero, Emma Dante, Mario Brunello, Saverio Marconi, Enrico Lo Verso, Irama, Filippo Graziani; a loro si affiancheranno artisti emergenti per un lungo festival diffuso. "E' un grande progetto - ha commentato l'assessore Moreno Pieroni - attraverso cui è possibile tenera alta l'attenzione sulle aree del sisma grazie ad appuntamenti ed eventi di particolare rilevanza artistica".