RisorgiMarche, 7 nuovi appuntamenti

(ANSA) - ANCONA, 22 LUG - Dalla classica al jazz, dalla world music alla canzone d'autore: è un programma ricco di sfumature musicali quello creato da Neri Marcorè e Giambattista Tofoni per i nuovi 7 concerti di RisorgiMarche, tutti al tramonto e con due tipi di approccio: il primo all'interno dei borghi e il secondo dopo un'escursione in montagna, accompagnati dalle Guide Alpine.

I concerti si terranno da martedì 23 luglio a lunedì 5 agosto e andranno ad incastonarsi agli altri 8 concerti che si stanno svolgendo sui prati montani. Tutti i nuovi appuntamenti saranno ad ingresso gratuito su prenotazione (tranne Carmensita, spettacolo dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni), con inizio alle ore 19.

Anche in questo caso il calendario coprirà le tre province maggiormente colpite dal sisma - vale a dire Ascoli Piceno, Fermo e Macerata - a riprova dell'attenzione dell'organizzazione del Festival per le comunità che ancora mostrano le ferite provocate dalle scosse del 2016.