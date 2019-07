Mangialonga Picena, 6 km buona cucina

(ANSA) - OFFIDA (ASCOLI PICENO), 22 LUG - "6,0 km" di buona cucina, prodotti tipici e buon vino nella campagna marchigiana".

E' lo slogan che ha accompagnato l'edizione 2019 della Mangialonga Picena, un "viaggio" enogastronomico alla scoperta delle vigne, delle buone pietanze, del buon vino del Piceno, un territorio che tenacemente lotta per rialzarsi dopo il terremoto del 2016. Oltre 800 persone hanno partecipato il 21 luglio ad Offida all'iniziativa di Picenum Tour. A marzo, a pochi giorni dalla messa in vendita dei biglietti online, la Mangialonga Picena ha segnato il tutto esaurito. Impossibile accontentare le centinaia di ulteriori richieste da tutta Italia e dall'estero; un successo che spinge a guardare al 2020 pensando a una doppia edizione. "Il progetto - spiega Marco Cicconi, anima di Picenum Tourè - è promuovere il territorio, attraverso una passeggiata tra i vigneti della docg Offida ammirando i paesaggi, i colori, apprezzando i profumi della nostra terra e, non da ultimo, valorizzare le eccellenze enogastronomiche".