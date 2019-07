Croce pericolante rimossa dai vigili del fuoco

(ANSA) - ANCONA, 22 LUG - I vigili del fuoco sono intervenuti a Filottrano (Ancona), in via Rosselli, per rimuovere la croce in ferro pericolante sul tetto della chiesa di Santa Maria degli Angeli. L'intervento è avvenuto oggi intorno alle 17 utilizzando tecniche SAF (speleo, alpino, fluviale). La croce in ferro era pericolante a causa del forte vento dei giorni scorsi. (ANSA).