Molesta la vicina in ascensore,arrestato

(ANSA) - ANCONA, 21 LUG - E' stata molestata in ascensore dal vicino di casa: la polizia di Ancona ha arrestato l'uomo per tentata violenza sessuale.

E' accaduto nel pomeriggio di ieri, in un condominio in città: quando la donna è rientrata dalla spesa, ha trovato il vicino ad aspettarla, per un incontro che sembrava casuale. Sono saliti insieme in ascensore e dopo qualche chiacchiera di circostanza, l'uomo l'ha aggredita, spingendola contro una parete e tentando un approccio. Una volta respinto la donna ha chiamato altri vicini. La polizia ha rintracciato l'uomo, 50 anni, che era tornato a casa e lo ha arrestato.