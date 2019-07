Sanità, Regata per la vita Senigallia-Ancona

Si svolgerà domenica 21 luglio la 2/a "Regata per la Vita" da Senigallia a Marina Dorica ad Ancona. L'obiettivo è raccogliere fondi per realizzare progetti in ambito oncologico di rilevanza regionale. La manifestazione, nata da un'idea della prof.ssa Rossana Berardi, direttore della Clinica oncologica Ospedali riuniti di Ancona, è organizzata e promossa dalla Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona - Università Politecnica Marche con Marina Dorica e Club Nautico di Senigallia, Fiv Marche, Lega Navale di Falconara, Marcangola (rete associazioni volontariato in ambito oncologico) e Fondazione Ospedali Riuniti Onlus. Con il ricavato della regata nel 2018 è stato attivato il primo corso di perfezionamento universitario in Operatore in oncologia all'Univpm. A rendere unica la giornata la partecipazione delle Dragonesse: l'equipaggio è formato dalle pazienti della Pink Room degli Ospedali Riuniti che sfileranno sulla Dragon Boat dando il via alla regata a Senigallia.