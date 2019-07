Presentati direttori Unità Av1 Pesaro

Sono stati presentati presso l'Ospedale di Urbino, i nuovi direttori delle Unità Operative Complesse sanitarie dell'Area Vasta 1 - Pesaro Urbino. Sono Paolo Marchionni (Medicina Legale); Elisabetta Esposto (Organizzazione servizi sanitari di base Distretto Sanitario di Pesaro); Giancarlo Giacomucci (Organizzazione servizi sanitari di base Cure Tutelari); Filippo Cademartiri (Radiodiagnostica); Paolo Galiotta (in itinere la nomina del direttore Uoc Nefrodialisi). Sono stati inoltre presentati il nuovo Direttore del Dipartimento di Prevenzione AV1, Adelchi Vaccari e il nuovo Coordinatore dei Servizi di Sanità Pubblica del Dipartimento di prevenzione AV1, Eugenio Carlotti. Tutti prenderanno servizio tra agosto e settembre prossimi. Un incontro con il presidente della Regione Luca Ceriscioli che ha sottolineato: "la presentazione di risorse umane e figure apicali in particolare, in Sanità non è un aspetto banale. E' invece molto importante, perché le persone sono la risorsa più preziosa".