Ubriaco a zigzag con tir in A14,bloccato

Aveva un tasso alcolemico di 3,35 g/l il camionista 54enne bulgaro che, al volante di un autoarticolato, aveva urtato la fiancata del mezzo pesante dentro la galleria di Novilara dopo aver zigzagato sulla carreggiata nord dell'A14 tra Fano e Pesaro per 4 km. A bloccarlo gli agenti della Polizia stradale sottosezione di Fano che hanno messo in sicurezza il traffico che sopraggiungeva, intimando all'autoarticolato di fermarsi con con mezzi visivi e acustici. A rallentare il tir il provvidenziale intervento di un altro camionista che si è interposto con il proprio mezzo all'altro costringendolo a fermarsi in una piazzola di sosta mentre altri automobilisti si mettevano in salvo dalle parti della carreggiata. Nella cabina del mezzo i poliziotti hanno lattine di birra e bottiglie di alcolici. L'uomo è stato trasportato al Pronto soccorso di Fano: è stata denunciato per guida in stato d'ebbrezza. Sono scattati ritiro di patente e fermo del mezzo.