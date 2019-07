Sisma, opuscoli per migliorare reazione

"Se arriva il terremoto?". Per tutte le età c'è una risposta e la si potrà trovare presso ogni biblioteca comunale delle Marche, grazie a un'iniziativa della Protezione civile regionale, in collaborazione con la sede di Ancona dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Sono in distribuzione quattro opuscoli che informano sul rischio sismico. Ogni libro è dedicato a una fascia d'età: under 7, 12, 18 e adulti. L'iniziativa rientra nel progetto europeo Readiness, tra i cui obiettivi c'è quello di migliorare la capacità di reazione dei cittadini in caso di terremoto. "La capillarità della diffusione del materiale è un punto di forza di questo progetto - spiega l'assessore alla Protezione civile, Angelo Sciapichetti - Ai sindaci delle Marche rivolgiamo l'invito a incentivare il prestito rivolto ai cittadini, nelle modalità che riterranno più opportune". Le pubblicazioni fanno parte della collana realizzata dal Gruppo "Edurisk" dell'Ingv per il Dipartimento nazionale della protezione civile.