Fiamme in capannone attrezzature e mezzi

Un incendio divampato nella notte ha danneggiato quasi completamente a Chiusa di Ginestreto di Pesaro il capannone che ospitava attrezzature e automezzi pesanti di un'azienda di arredamenti. Uno dei mezzi è andato distrutto. E' stato necessario un intervento di oltre tre ore dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme domate verso le 3.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase d'accertamento.

L'immobile interessato dalle fiamme è per ora inagibile.