Crolla solaio magazzino a Senigallia

Crolla il solaio di un magazzino al piano terra di uno stabile in via Narente, nel rione porto di Senigallia, e anche un terrazzino interno collegato di un appartamento al piano di sopra dove fortunatamente non c'era nessuno in quel momento. E' accaduto verso le 18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia municipale il 118 e la Croce rossa. Al momento sembrerebbe non ci siano persone ferite. I vigili del fuoco sono però ancora impegnati nelle verifiche tecniche anche riguardanti le condizioni strutturali dello stabile e per escludere definitivamente l'assenza di persone coinvolte. A segnalare il cedimento strutturale nell'immobile, che riguarda la parte interna dell'edificio, è stato un passante che ha sentito il boato del crollo.