4/a Notte desideri Marche in 20 Comuni

(ANSA) - ANCONA, 17 LUG - Ritorna per il quarto anno consecutivo la serata clou dell'estate marchigiana, "La notte dei desideri", in programma il 26 luglio. Tanti gli appuntamenti nei 20 Comuni della costa marchigiana che hanno aderito all'evento promosso dall'assessorato al Turismo della Regione che proporrà concerti, degustazioni, mostre, animazioni, conferenze scientifiche, letture e serate a tema. "Un evento - ha detto l'assessore Moreno Pieroni - che abbiamo costruito pensando a un simbolo che per una notte unisse il Sistema turistico dell'accoglienza marchigiana costiera con iniziative che lo connettono all'entroterra. Ci siamo riusciti con una collaborazione tra pubblico e privato, tra associazioni degli esercenti che mettono a disposizione locali o stabilimenti balneari". Vorremmo che si strutturasse come importante evento estivo anche nei prossimi anni e abbiamo deciso un potenziamento in bilancio negli anni 2010/21". Promozione e organizzazione dell'evento sono coordinate da Alvin Crescini.