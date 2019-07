Regione Marche premia atleti Anthropos

Con oltre 200 tesserati in sei discipline sportive l'Associazione Anthropos Polisportiva e Culturale di Civitanova Marche è una delle realtà più importanti delle Marche. Nata nel 1989 per promuovere e incentivare la pratica di attività sportiva, ludica e agonistica, per le persone diversamente abili, è stata premiata dalla Regione Marche per il valore sportivo anche in virtù di una lunga scia di successi. Ad atleti, dirigenti e tutte le persone che fanno vivere questa bella realtà il ringraziamento del presidente della Regione Luca Ceriscioli che ha consegnato anche la bandiera della Regione: "grazie perché ci insegnate che lo sport sa superare le barriere, per il vostro impegno e i tanti sacrifici, per i vostri importanti risultati: tengono alto l'onore e l'orgoglio delle Marche". Anthropos ha confermato di recente due titoli importanti: Coppa Italia nel nuoto ai Campionati italiani Fisdr (Federazione Italiana Sport Paralimpici) ad Agropoli (17-19 maggio) e Coppa Italia nell'atletica a Padova 7-9 giugno.