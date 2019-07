Mare, Idoambulanza Croce Rossa ad Ancona

Per la stagione balneare di Ancona la Croce Rossa Italiana-Comitato di Ancona ha presentato il progetto "Safety and Security: sicurezza in mare e soccorsi speciali" accolto e sostenuto con entusiasmo dai Comuni di Numana e Sirolo e dalla Capitaneria di Porto. Fino al 15 settembre la squadra di Operatori polivalenti del salvataggio in acqua della Cri di Ancona pattuglierà il litorale adriatico - dalla spiaggia della Vela fino al Musone - per garantire la sicurezza dei bagnanti in acqua e a terra con una Idroambulanza. Un gommone con prestazioni adatte al soccorso costiero, in particolare allo spiaggiamento e avvicinamento a zone impervie anche in condizioni meteo mare avverse; è dotato di attrezzature idonee a facilitare operazioni di recupero e soccorso in ambiente acquatico, trattamento sanitario e trasporto in sicurezza dopo il recupero. E' anche in grado di fungere da piattaforma polivalente in emergenze di Protezione Civile per evacuare zone inaccessibili allo spiaggiamento di altri mezzi.