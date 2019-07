Ruba auto turista e chiede riscatto

Un 28enne senegalese, domiciliato a Rimini, ha rubato l'auto di un turista di 57 anni a Pesaro, chiedendogli poi un riscatto di 1.600 euro per restituire la vettura. La vittima della tentata estorsione, però, non ha ceduto al ricatto e ha segnalato il fatto ai carabinieri. I militari del Norm e della stazione di Pesaro hanno subito individuato il senegalese nel centro cittadino e lo hanno arrestato. Oltre alle chiavi del veicolo rubato, il 28enne, irregolare sul territorio nazionale, aveva con sé anche 9 gr di eroina. Per questo dovrà rispondere anche di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. In attesa del processo è stato trasferito nel carcere pesarese di Villa Fastiggi.