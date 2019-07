Innocenzi (Porta Solestà) vince Quintana

Il cavaliere di Foligno Luca Innocenzi ha vinto per Porta Solestà la Quintana di Ascoli Piceno, corsa in onore della Madonna della Pace. Per il sestiere gialloblù è il 31/o successo, il 13/o per il cavaliere umbro. Al vincitore dell'88/a edizione della rievocazione storica è stato consegnato il palio disegnato dall'artista ascolano Pierluigi Pavoni. In sella al purosangue inglese di otto anni Love Story, Innocenzi ha vinto con 1.986 punti, dominando la giostra dalla prima tornata nella quale, girando con il tempo di 50" 7, ha segnato il nuovo record della pista. Al 2/o posto Mattia Zannori per Porta Maggiore (1.946), 3/o Fabio Picchioni per la Piazzarola (1.830), 4/o Lorenzo Melosso per Porta Romana (1.808),ì 5/o Gubbini per Porta Tufilla (1.804), 6/o Riccardo Raponi per Sant'Emidio (1.716). Prima del torneo, il corteo di 1.400 figuranti in costumi del '400 che ha attraversato il centro storico fra due ali di folla. La Quintana torna il 4 agosto per l'edizione in onore del patrono Sant'Emidio.