Schianto in galleria, arriva eliambulanza

(ANSA) - ANCONA, 13 LUG - Disagi ad Ancona per un incidente avvenuto poco dopo le 12.30 in una galleria dell'Asse attrezzato, in direzione centro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia locale e anche un'eliambulanza del 118.

Il conducente dell'auto, che ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato all'interno della galleria, è stato trasportato all'ospedale di Torrette in codice rosso con fratture al bacino, ma non è in pericolo di vita. (ANSA).