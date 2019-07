Rapina con coltelli, cassiera sotto choc

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 13 LUG - Rapina questa mattina verso le 9.40 al supermercato "Si con te" in viale Brodolini, a Tolentino (Macerata). Due malviventi sono entrati dall'ingresso principale con il volto coperto da una calzamaglia nera e si sono diretti verso le due casse impugnando dei coltelli da cucina. I due hanno quindi intimato a una cassiera di consegnare il denaro.

La moglie del proprietario del supermercato, esasperata, ha scagliato il divisorio della cassa contro i malviventi, che però già si stavano avviando verso l'uscita con il bottino e non hanno reagito. Nelle vicinanze probabilmente c'era un complice ad attenerli a bordo di un'auto. Secondo il titolare del supermercato, già vittima di altre rapine in passato, il bottino ammonterebbe a circa quattromila euro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno accompagnato in ospedale in stato di choc la cassiera, poi subito dimessa, e i carabinieri di Tolentino, che hanno avviato le indagini, controllando i video registrati dalle telecamere.