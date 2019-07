Quintana, domenica il Palio di Ascoli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 13 LUG - Ascoli Piceno fa un tuffo indietro di secoli per vivere le atmosfere del Quattrocento attraverso la Quintana. Si corre domani sera il Palio di luglio in onore della Madonna della Pace. La giostra doveva andare in scena oggi ma, viste le avverse previsioni meteo per la serata, è stata posticipata di 24 ore.

Al campo dei Giochi dello Squarcia domani dalle 21 si daranno battaglia sei cavalieri in rappresentanza di altrettanti sestieri (secondo l'antica divisione dei quartieri cittadini).

Una sfida preceduta dall'imponente corteo di 1.400 figuranti in costume che al ritmo scandito dai tamburi e dalle chiarine dalle ore 19,30 in poi attraverserà il centro storico con in testa il Magnifico Messere, il neo sindaco Marco Fioravanti. Nel ruolo di Araldo aprirà il corteo Massimiliano Ossini, presentatore Tv e testimonial della Quintana.