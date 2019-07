A Senigallia il raduno dei gemelli

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 13 LUG - Le incerte condizioni meteo di queste ore sul versante Adriatico non hanno impedito ai tanti gemelli - giunti a Senigallia da molte regioni d'Italia - di divertirsi all'insegna del loro annuale Raduno nazionale. La diciottesima edizione della kermesse è in programma fino a domani, domenica 14 luglio) sulla spiaggia dello stabilimento balneare "Bagni Sandra n. 32", sul lungomare Goffredo Mameli, e oggi ha già registrato la partecipazione di una sessantina di coppie, che domani potrebbero diventare 90, grazie soprattutto alla partecipazione di gemelli marchigiani e della vicina Romagna. C'è comunque chi ha fatto tanta strada per non mancare, come le diciassettenni Roberta e Giulia di Treviso oppure Adriana e Giuliana di Pompei o le piccole Sofia e Francesca di 3 anni, accompagnate al raduno dai loro genitori che abitano a Roma. Non potevano mancare poi le tris Dominici di Genga - Alessia, Chiara ed Erika - ormai "fedelissime" della manifestazione. (ANSA).