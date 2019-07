A Senigallia cure per pazienti russi

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 13 LUG - E' stato presento presso la Casa di Cura Villa Silvia di Senigallia l'accordo di cooperazione siglato tra Raphael Consulting, società specializzata in servizi medicali rivolti esclusivamente ai cittadini russi e di lingua russa, e San Nicola Gestione Sanitaria. L'accordo è orientato a due diversi target di pazienti: quelli che necessitano di un trattamento semi residenziale per la cura, l'assistenza e la riabilitazione dalle dipendenze che provengono dalla Russia e quelli che, presenti sul territorio marchigiano in vacanza o per motivi di lavoro, hanno bisogno di trattamenti diagnostici o ambulatoriali.

"Una bella iniziativa - afferma Ceriscioli - che offre un servizio di qualità già riconosciuto dai marchigiani e che ora si estende ai cittadini di nazionalità russa, con la concreta opportunità di sviluppare un turismo sanitario che testimonia l'attrattività dell'offerta della nostra regione".