Lancisi, qui batte il cuore del futuro

(ANSA) - ANCONA, 12 LUG - E' stato presentato oggi il 'Lancisi del Futuro', centro cardiovascolare di alta specializzazione del Medio Adriatico a Torrette di Ancona. Alla conferenza stampa presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il Magnifico Rettore dell'Università Politecnica delle Marche Sauro Longhi, il primario emerito di Cardiologia dell'Ospedale Lancisi Augusto Purcaro, il direttore dipartimento Scienze Cardiovascolari Gian Piero Perna e il direttore clinica Cardiologia e Aritmologia, Alessandro Capucci.

"Per i marchigiani è un bel segnale sapere che c'è una realtà cardiologica in grado di offrire il meglio" ha commentato il presidente Ceriscioli.

Il direttore generale degli Ospedali Riuniti, Michele Caporossi, ha presentato la new entry rappresentata dal professor Antonio Dello Russo, noto elettrofisiologo proveniente da un centro di eccellenza quale il Centro cardiologico Monzino di Milano. (ANSA).