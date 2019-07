Nek apre 3/a edizione RisorgiMarche

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 12 LUG - È stato Nek ad aprire la terza edizione di RisorgiMarche, il festival solidale ideato da Neri Marcorè interamente dedicato a promuovere i territori colpiti dal sisma del 2016 tramite la musica.

Ieri pomeriggio, alle 16.30, Filippo Neviani si è infatti esibito sulla sommità di Poggio San Romualdo: a oltre mille metri di quota, il pubblico ha potuto assistere a una speciale performance di Nek che ha proposto, in quasi un'ora e mezza di live, i suoi più grandi successi, duettando con l'amico Neri Marcorè sui brani 'Mi farò trovare pronto' e 'Sei grande' e realizzando con lui anche una speciale versione di 'A horse with no name' degli America.

Il 22 settembre prossimo, Nek tornerà in concerto con un imperdibile appuntamento all'Arena di Verona. Il live evento darà ufficialmente il via a "Il mio gioco preferito - European tour", un tour di oltre 30 date che da novembre farà tappa nelle grandi città europee e porterà Nek a suonare nei principali teatri di tutta Italia. (ANSA).