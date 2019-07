Ceriscioli: 'Lancisi una benedizione'

(ANSA) - ANCONA, 12 LUG - "La prima parola che mi viene da dire oggi in questa presentazione del Lancisi è benedizione.

Naturalmente una benedizione laica perché è un progetto nato tanti anni fa con una logica dipartimentale divenuto poi col tempo un luogo di collaborazione multidisciplinare, con un team di professionisti molto affiatato che esprime un elevato livello di qualità. Per i marchigiani è un bel segnale sapere che c'è una realtà cardiologica in grado di offrire il meglio". Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli alla conferenza stampa di presentazione del "Lancisi del Futuro" quale centro cardiovascolare di alta specializzazione del Medio Adriatico.

"È fondamentale per la nostra regione - ha aggiunto - poter contare su una realtà altamente qualificata per adulti e bambini, sia per la parte chirurgica che medica. Con il brand Lancisi si crea un'identità forte che servirà ad orientare i cittadini e fargli capire quanto di buono hanno nel loro territorio senza continuare ad andare fuori regione".